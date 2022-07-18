شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان: ورثت من والدى جينات الموهبة.. وقدمت دور الرقاصة من غير بدلة رقص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة سلوى عثمان، ضيفة على تليفزيون الخليج 365، مع الزميل الصحفى جمال عبد الناصر، وتحدثت سلوى عن شخصيات الأم التي قدمتها فى سن صغيرة والصفات التي اكتسبتها من والدها الفنان عثمان محمد على، والأدوار التي قدماها سويا، وعن دورها في مسرحية "زكى في الوزارة" مع حسين فهمى، وتقديمها لشخصية الراقصة.

وقالت سلوى عثمان: "قدمت دور الأم، وأنا شابة وعندى 31 سنة، وكنت خائفة لأنى كنت لسة صغيرة، ولكن المخرج عادل قطب أقنعنى بالدور، والدور كان حلو وعملت أدوار مختلفة بعد كدة، وأنا خريجة آداب قسم لغة إنجليزية ودرست دراما ونقد ده بيبقى مفيد، وزى خلفية لأنه أفادنى في المعهد، وبعد كدة الفن ممارسة و ده باختلاف السنين بتخلق من الفنان حالة كويسة".

وأضافت: "استفدت من والدى بصفته فنان كبير في الوسط الفنى، وأخدت منه جينات الفنان، وموهبة التمثيل ومرفضش إنى أدخل الفن كان مرحب، واتقابلنا في مسرحية في مسرح الشباب كان اسمها الإشاعة، واتقبلنا فى أخر عمل في رمضان وهو مسلسل "بابلو".

وتابعت سلوى فى حديثها: "قدمت على خشبة المسرح القومى مسرحية زكى في الوزارة، ودور مختلف جدا قدمت دور رقاصة بس مكنتش لابسة بدلة رقص فستان عادى كنت بردوا خايفة من الدور لكن اللى شجعنى طبعا النجم الكبير حسين فهمى ولقيت الدور لذيذ وطلعنا حاجات كوميدية وإحنا في البروفات هالة فاخر قالت المشهد ده هيعلم ويبقى متميز وتوقعها حصل وبقى من أحلى المشاهد الموجودة في المسرحية".