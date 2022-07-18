شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "تسليم أهالي" لـ دنيا سمير غانم في السينمات 4 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة سينرجى فيلمز، بوستر فيلم "تسليم أهالى" للنجمة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وأعلنت عن موعد طرحه بالسينمات في 4 أغسطس المقبل، لينافس في موسم الصيف السينمائى.



فيلم تسليم اهالى دنيا سمير غانم وهشام ماجد

فيلم "تسليم أهالي" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح ودلال عبد العزيز ولوسى، والعمل من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.

وغابت دنيا سميرغانم عن السينما على مدار الست سنوات الماضية، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي، وشاركهما في البطولة كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعى.