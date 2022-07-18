شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية السينمائي يطلق اسم الإعلامي حافظ هريدي على المركز الصحفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، إطلاق اسم الإعلامي الراحل حافظ هريدي على المركز الصحفي للدورة الـ38، والتي تحمل اسم الفنان محمود حميدة، المقرر إقامتها في الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر المقبل.

ويشار إلى أن الإعلامي الراحل هو كبير المعدين بالتلفزيون المصري ورئيس تحرير بقناة النيل الثقافية في قطاع القنوات المتخصصة بماسبيرو، كما يعد أكبر رئيس تحرير للبرامج بالقناة الثقافية، حيث كتب على مدار عمره كثير من البرامج المميزة مثل "كدرات عربية" و"إبداع إرشيفي" و"قمر النيل" و"هذه ليلتي" وكان أخرهم برنامج "كواليس".

حافظ هريدى تتلمذ علي يده جيل كامل من معدي القناة الثقافية، كما كان مهتم بالسينما والدراسات السينمائية والنقدية، حيث تخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة، ثم اتجه للصحافة والكتابة في الكثير من المجلات المتخصصة بالسينما، وعمل بوزارة الثقافة، والتحق بالعمل بقطاع المتخصصة وقناه المنوعات مع الإعلامية سلمي الشماع ثم اتجه للعمل في قناة النيل الثقافية التي تناسب اهتماماته ودراساته.