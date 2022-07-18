شكرا لقرائتكم خبر عن الزواج على طريقة المراهقين فى فيجاس.. من نيكولاس كيدج لـ بريتنى إلى لوبيز وأفليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تكن جنيفر لوبيز وبن أفليك أول من تزوجا على طريقة المراهقين، في لاس فيجاس، حيث سبقهما كيلى ريبا ومارك كونسويلوس عام 1996، وجو وصوفي تيرنر بطلة صراع العروش في مايو 2019، أيضا نيكولاس كيج وريكو شيباتا في فبراير 2021.

كما فعلها أيضًا جون بون جوفي ودوروثيا هيرلي في عام 1989، وبريتني سبيرز وجيسون الكسندر والذي إلغي فيما بعد.

وتزوجت النجمة جينيفر لوبيز والنجم بن أفليك في لاس فيجاس سرا وذلك حسبما أكد موقع TMZ، والذي أكد حصول النجمين علي ترخيص زواج من مقاطعة كلارك، نيفادا يوم أول أمس السبت 16 يوليو مما يشير إلى أن بن أفليك وجينيفر لوبيز تزوجا بالفعل.





بدأت قصة الحب بين الثنائى في عام 2001، لتسيطر على كل المواقع العالمية وقتها، ليصبحا الثنائى الأشهر في العالم، ويعتقد الكثيرون أن الزواج مسألة وقت بسبب درجة التفاهم الكبيرة بينهما قبل الانفصال.

مع تطور علاقة الثنائى قررا الخطوبة في عام 2003، بعد عامين من الحب والارتباط بينهما ليزيدا أكثر من أخبار اقتراب الزواج خاصة مع مشاركته لها في كليب وقتها.

سريعًا انفصل الثنائى في موقف صدم محبيهما والسبب أعلنته التقارير العالمية فيما بعد مؤكدة أن بن أفليك خاف من الزواج في بداية مسيرته الفنية، وانجاب أطفال مما يشغله عن التركيز على الفن.

بعد مرور 20 عاما على بدء قصتها الأولى، عاد بن أفليك للارتباط من جديد بمحبوبته، بعد بطولة جينيفر لوبيز لفيلم marry me، وكأن الفيلم كان الإشارة لعودة الثنائى لعلاقتهما الأولى.