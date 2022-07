شكرا لقرائتكم خبر عن تريلر الموسم الجديد من مسلسل Harley Quinn على hbo.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة HBO Max الأمريكية، تريلر للموسم الجديد لمسلسل الأنيميشن Harley Quinn، المقرر طرحه في يوليو الجاري عبر المنصة، حيث لقيت اللقطات الجديدة تفاعل كبير من قبل مشاهدي السلسلة بعد غياب طال لسنوات من التأجيل بسبب تفشي جائحة كورونا.

على أن يطرح الموسم الثالث من سلسلة الأنيميشن Harley Quinn، بداية من يوم 28 يوليو الجارى، على شبكة HBO Max بعد أكثر من عامين على طرح الموسم الثانى من العمل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale ".

وذلك بعد أن اختتم مسلسل Harley Quinn موسمه الثانى في 3 أبريل من العام 2020، وتضمن الموسم 13 حلقة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

تقوم الممثلة كالي كوكو بدور البطولة في هذه السلسلة الجديدة باسم Harley Quinn، وقام بالعمل على السلسلة كل من جاستن هالبيرن وباتريك شوماكر، حسبما نشر موقع "Tv Series Finale

المسلسل من بطولة أصوات فانيسا مارشال، جيسون الكسندر، ديدريش بدر، لايك بيل، كايلى كوكو، رون فانشس، توني هيل، راهول كولي، سناء لاذان، كريستوفر ميلوني، ناتالي موراليس، جيم راش، وستركز السلسلة الجديدة على شخصية هارلي كوين، والتي تنطلق في مدينة جوثام.

كما أعلنت شبكة HBO Max بدء تصوير مسلسل The Penguin المشتق من سلسلة أفلام The Batman، وفقا للتقرير الذى نشر على أحدى المواقع، ومن المقرر طرح العمل الجديد خلال العام المقبل 2023، وحتى الآن لم تكشف الشبكة عن أى من المنضمين إلى مسلسل The Penguin الجديد أمام كولين فاريل.