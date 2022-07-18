شكرا لقرائتكم خبر عن جولة بالسيارة.. أحدث ظهور لـ دنيا سمير غانم وجمهورها يستقبل الصورة بالقلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة دنيا سمير غانم، متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، تظهر من خلالها وهي تجلس داخل سيارة مكشوفة في جولة جديدة لها، وسرعان ما استقبلت الصورة تفاعل كبير من متابعيها الذين غمروها بالقلوب الحمراء.

وتحدث مؤلفا العرض المسرحى الذى تلعب بطولته دنيا سمير غانم لأول مرة، وهم كريم سامي" كيمز"، وأحمد عبدالوهاب، واللذان تحدثا عن التحضيرات المبدئية للمسرحية، والتى تمثل عودة للنجمة دنيا سمير غانم بعد إنقطاع دام لأكثر من عامين، وذلك من خلال تصريحات تليفزيونية.

وصرح مؤلفى مسرحية "روحي أنا"، أن العمل يحمل جزء كبير من الكوميديا، التي تتناسب مع الأبطال ومنهم علي ربيع، وبيومي فؤاد وشيماء سيف، وكانت دنيا توقفت عن العمل الفنى لمدة عام تقريبا حزنا على والديها الراحلين دلال عبد العزيز وسمير غانم.