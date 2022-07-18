شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أغنيات من ألبوم "لطيفة 2022" ضمن الأكثر مشاهدة أبرزها "هنعيشها مرة واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر النجمة لطيفة في تحقيق الأرقام القياسية من خلال ميني ألبوم "لطيفة 2022"، والذي طرحته منذ أيام بالتعاون مع روتانا للصوتيات والمرئيات، وبعد تجاوز أغاني الألبوم ما يزيد على 15 مليون مشاهدة حتى الآن، دخلت 3 أغاني من الألبوم ضمن قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة حول العالم على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وتمثلت أغنيات لطيفة الجديدة التي دخلت قائمة الأكثر مشاهدة في «هنعيشها مرة واحدة» و«أعطيني دوم» و«أحسن أحسن»، ضمن أكثر 25 أغنية مشاهدة حول العالم من بين 5 أغنيات طرحتها لطيفة في ألبومها الجديد.





وجاءت أغنية "هنعيشها مرة واحدة" في المركز الـ24، وأغنية "أحسن أحسن" بالمركز السادس والعشرين، وأغنية "أعطيني دوم" في المرتبة الثامنة والعشرين.





وكشفت منصة أنغامي عن وجود أغنيات لطيفة في قوائم الأكثر تداولا بأكثر من دولة عربية؛ أبرزها سوريا والعراق وليبيا، وجاءت أغنية «أعطيني دوم» في الأكثر تداولا على أنغامي العراق، وأغنية «طار طار» تصدرت تطبيق أنغامي المغرب، وأيضا أغنية "أعطيني دوم" في سوريا.