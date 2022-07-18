شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور نادر لـ عزيزة جلال فى ضيافة الفنانة العالمية شاليمار شربتلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مفاجأة سارة لعشاق الطرب الأصيل والصوت الغني المشبع بالأصالة والجودة والرقة ظهرت الفنانة الكبيرة عزيزة جلال من خلال الصفحة الشخصية للفنانة العالمية شاليمار شربتلي حيث استمع جمهورها العاشق لصوتها الساحر ببضعة دقائق من الشجن والإحساس الدافئ المعبر، وغنت الفنانة الكبيرة عزيزة جلال أغنيتها الخالدة "مستنياك" وهو الأمر الذي لاقى استحسانًا كبيرًا من متابعيها.

تفاصيل هذه المفاجأة السارة تعود إلى أمس الأول حيث حلت الفنانة الكبيرة "عزيزة جلال" ضيفة عزيزة على الفنانة العالمية شاليمار شربتلي في بيتها بجدة، وظهرت صوت الفنانة العالمية "شاليمار شربتلي" وهي ترحب بها في البداية، ثم غنت بدأت الفنانة الكبيرة في الغناء في أجواء فنية راقية، حيث أحاطت بالفنانة الكبيرة "عزيزة جلال" لوحات الفنانة العالمية شاليمار شربتلي، وظهر في المشهد بعض مقتنيات "الشربتلي" من الفازات الزجاجية الملونة وأدوات الإضاءة المبهرة.

وتعد الفنانة الكبيرة عزيزة جلال من أهم الأصوات العربية في العصر الحديث، حيث تميزت الفنانة الكبيرة بإحساسها الراقي وأدائها المتميز وتمكنها الصوتى الكبير، وهو ما أهلها إلى العمل مع كبار ملحني الوطن العربي فأضافوا إليها وأضافت إليهم، وأبدعت في أداء ألحان كلا من الملحن محمد الموجي ورياض السنباطي وسيد مكاوي وبليغ حمدي وكمال الطويل.

أما الفنانة العالمية شاليمار شربتلي فتعد من أكثر الوجوه العربية حضورًا بالخارج، كما أنها استطاعت أن تجذب إليها الأنظار بابتكارها فن "الموفينج ارت" فاحتفظ بها إدارة متحف اللوفر الفرنسى بآخر أعمال الفنانة العالمية شاليمار شربتلى فى الرسم على السيارات، وهو الفن الذى ابتكرته "شربتلى" تحت اسم "الموفينج كما أنها رسمت على العديد من السيارات التقليدية والمستقبلية واشتركت بهذه السيارات فى المسابقة الدولية "فورميلا 1 موناكو"، ثم استضافها فندق نجرسكو الذى يعد من أعرق فنادق فرنسا ليضعها فى البهو الرئيسى بجوار أهم الأعمال الفنية لأكبر فنانى العالم، ثم كانت محطتها الثالثة فى اللوفر الذى أختار بعض النماذج المصغرة المستوحاة من رسم السيارة الكبيرة لتكون فى صدارة المعرض، كما عرضت السيارة البورش التى تعد من أهم أعمال شاليمار شربتلى ليتم عرضها فى المدخل الرئيسى للمعرض، كما احتفت بها جامعة اكسفورد بوضع إحدى لوحاتها فى بهوها الرئيسي.