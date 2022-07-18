شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة الكيلانى أبكت نور الشريف وجسدت عكرمة وأبو جهل ومكنتش بتفكر فى الكوميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك الفنانة عائشة الكيلانى حضورًا وخفة ظل وجمال روح، يجعلها تخطف الأنظار بمجرد ظهورها فى أى مشهد، ويجعل الجمهور يحفظ كلماتها ومشاهدها فتبقى دائمًا فى الذاكرة مهما غابت.

واستطاعت الكيلانى أن تحجز لنفسها مكان ومكانة مميزة بين نجوم الكوميديا، ليس هذا فحسب بل أنها استطاعت أن تتقن عددًا من الأدوار التراجيدية التى تبتعد عن الكوميديا ما يؤكد أنها فنانة كبيرة ذات مواهب متعددة وقدرات إبداعية تفصح عنها مع كل دور تقوم به.

وفى حوار لـ"الخليج 365" كشفت الفنانة خفيفة الظل عائشة الكيلانى أنها لم تكن تفكر أبدًا فى الكوميديا وتحدثت عن بداياتها وعشقها للتمثيل منذ طفولتها.



وقالت الفنانة الكبيرة: "من وأنا فى ابتدائى كنت باشارك فى حفلات المدرسة والمسرحيات، ودايما كانوا يدونى دور الراجل، جسدت دور عكرمة وأبو جهل، وحبيت التمثيل واستمريت فى إعدادى وثانوى، وأنهيت دراستى وحصلت على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، وبعدها أخويا رفض إنى أمثل، فقلت له هادرس التمثيل بس، والتحقت بمعهد الفنون المسرحية".

ماخطرش فى بالى أبدًا إنى أكون كوميديانة وكنت فى بداياتى تراجيديانة درجة أولى وعملت مسرحيات أثناء دراستى بمعهد الخدمة الاجتماعية وكان زمايلى والجمهور بيطلعوا يبكوا".

وتحدث تعن بداية احترافها الفن واتجاهها للكوميديا، قائلة:"الصدفة خلتنى أشارك فى مسرحية سك على بناتك مع الفنان الكبير فؤاد المهندس فى دور فوزية مكان الفنانة سناء يونس لمدة 3 شهور، عندما سافرت سناء فجأة، وكنت فى الصف الأول بمعهد التمثيل ورايحة أشوف زمايلى اللى بيشتغلوا فى المسرحية، فلقيت زحمة والجمهور فى الشارع وبيرجعوا التذاكر، وقابلت الفنان أحمد راتب وكان شافنى فى مسرحيات فى المعهد فقلت له معلشى وشى وحش عليكم، فقال للأستاذ فؤاد شوف عائشة فى دور سناء".

وتابعت: "الأستاذ قال لى تعالى معايا وسألنى بتعرفى تمثلى قلت أيوة، فقال مرنوها وبكرة تيجى تشتغلى ، وتانى يوم دخلت أول فصل وكل ماانسى النص أقول إيفيهات من عندى، والجمهور بيصرخ من الضحك، والأستاذ فؤاد المهندس يضحك ويقول هايلة، وكملت الموسم المسرحى حتى بعد عودة الفنانة سناء يونس".



وأشارت إلى أن اشتراكها فى مسرحية سك على بناتك كان سببا فى اتجاهها للكوميديا قائلة: "أستاذ فؤاد قال لى كملى كوميدى وأنا متنبئ لك بمستقبل هايل، وبدأت تجيلى أدوار كوميديا".

وأوضحت: "أنا أجيد الأدوار التراجيدية، وتجسيد كل الشخصيات، لكن بحب الكوميدى وشايفة إن إضحاك الناس أمر صعب وموهبة لا تتوفر لأى فنان".



وتحدثت عائشة الكيلانى عن دورها فى مسلسل عمر بن عبدالعزيز أمام الفنان نور الشريف، قائلة: "عملت تراجيدى قدام نور الشريف فى عمر بن عبدالعزيز وجسدت شخصية فرتونة المصرية فى مراحل عمر مختلفة، وفى مشاهد الشيخوخة، قال لى المخرج هنكبرك 50 سنة، فقلت هاعمل الماكياج لنفسى ولن يستغرق سوى 10 دقائق وإذا لم يعجبك نعيده، وكنت وقتها أزلت كل أسنانى استعدادا لعملية زرع الأسنان، وأضع أسنانا مؤقتة، ودخلت حجرتى وقمت بإزالة الأسنان الصناعية وعملت الماكياج وخرجت ففوجئ الجميع بشكلى وقد كبرت هذه السنوات، وصرخت سوسن بدر، وقالت لى: "انتى مجنونة ازاى تشيلى أسنانك كدة ؟"، وانبهر المخرج بالشخصية".

تشير الفنانة الكوميدية إلى أنها أبكت الفنان الكبير نور الشريف، قائلة: "بكى الفنان نور الشريف فى أحد المشاهد التى جسدتها حين سألنى عن ابنى فقلت له: "سهم الموت أخطأنى وأصابه"، ودار بيننا حوار حول الموت، وكلما رأيت هذا المشهد أبكى حتى الآن لأننى تقمصت شخصية الأم العجوز التى فقدت ابنها".