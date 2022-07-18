شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يقترب بشدة من حسم صفقة انتقال نجم يوفنتوس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ من حسم صفقة انتقال نجم يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل دعم صفوف الفريق البافاري استعدادًا لبطولة الدوري الألماني الموسم الكروى الجديد 2022-2023.

بايرن ميونخ يقترب من التعاقد مع دي ليخت

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن أكدت وكيله أعمال اللاعب ماتياس دي ليخت اقترابه من الانتقال إلى صفوف فريق بايرن ميونخ خلال الميركاتو الصيفي الحالى.

وكان دي ليخت قد ارتبط اسمه بالعديد من الأندية في الانتقالات الصيفية الحالية وأبرزهم كان تشيلسي وبايرن ميونخ بعدما اقترب بشدة من الرحيل عن يوفنتوس.

ولكن يبدو أن فريق بايرن ميونخ هو من كسب السباق في الأخير وحقق المراد بضم نجم منتخب هولندا، بعد مفاوضات عديدة رفقة فريق يوفنتوس وكانت المشكلة الأكبر هو تفاصيل العقد المالية.

وبحسب تصريحات للصحفي فابريزيو رومانو نقلًا عن وكيله أعمال دي ليخت، رافائيلا بيمنتا قال:"صفقة دي ليخت ستنتهي بشكل قريب للغاية في بايرن ميونخ".

وأضافت:"يجب علينا أن نشكر فريق يوفنتوس لأنهم كانوا رائعين رفقة كلًا من ماتياس دي ليخت وبول بوجبا".

دي ليخت يطير إلى ألمانيا

وأكد رومانو أن ماتياس دي ليخت سوف يطير إلى ألمانيا خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل عمل الكشف الطبي وإجراء آخر الفحوصات والأوراق قبل الإعلان الرسمي بانتقال نجم الكرة الهولندية إلى قلعة الأليانز آرينا.