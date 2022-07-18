شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير فيلم "سنة أولى خطف" لـ بيومى فؤاد ومى كساب بإسكندرية الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ صناع فيلم "سنة أولى خطف" لـ بيومى فؤاد تصوير المشاهد الأولى داخل فيلا على طريق إسكندرية الصحراوي، ومن المقرر أن يتم استئناف عمليات التصوير خلال الأسبوع المقبل، وذلك في العديد من المناطق منها بعض الأماكن المهجورة وبعض الشقق داخل كومباوند بالإضافة إلى قرية سياحية بمدينة شرم الشيخ.

وتدور أحداث فيلم "سنة أولى خطف" في اطار كوميدى اجتماعي، مشيرا إلى أن العمل يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تتمتع بقدر كبير من الغباء، حيث فشلت في العديد من عمليات النصب، الا ان افرادها يلجؤون عن طريق الصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، مما يخلق المزيد من المواقف الكوميدية.

يشار إلى ان فيلم "سنة أولى خطف" سيناريو وحوار باسل مجدي، اخراج أسامة عمر، ومن بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، أحمد صيام، ياسر الطوبجي، على غالب، إسماعيل فرغلي، نورين كريم، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، ايمان يوسف، عصام شاهين.