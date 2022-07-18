شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان: أنا ست جاحدة فى فيلم "كيرة والجن" وخوفت من تقديم الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة سلوى عثمان، ضيفة على تليفزيون الخليج 365، مع الزميل الصحفى جمال عبد الناصر، وتحدثت سلوى عن شخصيتها في فيلم كيرة والجن، وخوفها من تقديم دور شخصية الأم الشريرة، والتى امتازت بالجحود حيث قدمت شخصية والدة القبطية "دولت فهمى"،هند صبرى.

وقالت سلوى عثمان:" كنت خايفة من أدوار فيها شر وحقد وغل ومن دور الأم الشريرة لأن دائما بقدم الأم الطيبة والحنونة والأم المصرية والأم الشعبية بتبقى قريبة من قلوب الناس وبالعكس الدور في كيرة والجن مختلف وده اللى كان مخوفنى لأنى لم أقدم دور قبل كده والدور جاحد الست معندهاش قلب وكنت خائفة أعمل حاجة زى كده".

وعن الترشيح للفيلم، قالت: "المخرج مروان حامد كلمنى واتقبلنا في شركة سينرجى، وكلمنى عن الدور وأنها صعيدية وست قوية وشديدة وليس عندها مشاعر وعندها أهم حاجه العادات والتقاليد وسمعة البنت، وطبعًا الصعيد زمان أيام الثورة 1919 كانوا شداد أوى".

سلوى عثمان قدمت العديد من الأعمال المختلفة والرائعة، لها مثيرة كبيرة في الأعمال الدرامية والسينمائية، وتحديداً دورها في مسلسل "البرنس" الذى قدمت من خلاله إمكانياتها الفنية وأوضح مدى قدرتها على تقديم الأدوار المتنوعة.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، وآخرون.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري فى فترة الاحتلال الإنجليزي ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.