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أحمد العوضى يبدأ تصوير فيلم "البلدوزر" أول أكتوبر فى لاس فيجاس

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القاهرة - سامية سيد - يبدأ النجم أحمد العوضى تصوير أولى مشاهد فيلمه "البلدوزر"، مطلع أكتوبر المقبل بمدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، مع المخرج طارق العريان، والذى يجرى حاليًا عمليات ترشيح الفنانين المشاركين، حيث سيكون بعضهم من خارج مصر، وفقًا لأحداث العمل التي تتطلب ممثلين أجانب.

الفيلم يعد البطولة السينمائية الأولى لـ أحمد العوضى، وهو من تأليف أحمد حسنى فى أولى تجاربه، وتم التحضير له منذ فترة طويلة، حيث تدرب العوضى على مدار الفترة الماضية على الـ"MMA"، حيث يمارس البطل هذه ضمن أحداث الفيلم، الأمر الذى جعله يعكف على التواجد الدائم في صالات الألعاب .

كان آخر ظهور للفنان أحمد العوضى من خلال مسلسل "اللى ملوش كبير"، والذى عرض خلال موسم رمضان قبل الماضى، وقدم من خلاله شخصية "الخديوى"، أمام النجمة ياسمين عبد العزيز، ولاقى المسلسل نجاحا جماهيريا كبيرا، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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