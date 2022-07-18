شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يبدأ تصوير فيلم "البلدوزر" أول أكتوبر فى لاس فيجاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ النجم أحمد العوضى تصوير أولى مشاهد فيلمه "البلدوزر"، مطلع أكتوبر المقبل بمدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، مع المخرج طارق العريان، والذى يجرى حاليًا عمليات ترشيح الفنانين المشاركين، حيث سيكون بعضهم من خارج مصر، وفقًا لأحداث العمل التي تتطلب ممثلين أجانب.

الفيلم يعد البطولة السينمائية الأولى لـ أحمد العوضى، وهو من تأليف أحمد حسنى فى أولى تجاربه، وتم التحضير له منذ فترة طويلة، حيث تدرب العوضى على مدار الفترة الماضية على رياضة الـ"MMA"، حيث يمارس البطل هذه الرياضة ضمن أحداث الفيلم، الأمر الذى جعله يعكف على التواجد الدائم في صالات الألعاب الرياضية.

كان آخر ظهور للفنان أحمد العوضى من خلال مسلسل "اللى ملوش كبير"، والذى عرض خلال موسم رمضان قبل الماضى، وقدم من خلاله شخصية "الخديوى"، أمام النجمة ياسمين عبد العزيز، ولاقى المسلسل نجاحا جماهيريا كبيرا، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى.