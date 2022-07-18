تامر حسني يحطّم أرقام السينما.. 1.5 مليون زائر لفيلم”بحبك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل فيلم “بحبك” بطولة النجم المصري تامر حسني حصد الإيرادات الضخمة، منذ طرحه في دور العرض السينمائي، يوم 7 تموز/يوليو في ضمن موسم أفلام عيد الأضحى.

واستقطب فيلم “بحبك” أكثر من مليون ونصف مليون زائر خلال 11 يوم فقط من بدء عرضه، ليكون بذلك أوّل فيلم عربي يحقق هذا العدد من الزوار في تاريخ السينما المصرية والعربية.

وأعلنت شركة “اورينت” الموزعة الدولية للأفلام في العالم وشركة “سينرچي” المشاركة في انتاج فيلم “بحبك”، أن تامر حسني نجح في تحقيق هذا الرقم القياسي بعدد الزوار من خلال بيان رسمي جاء فيه: “فيلم “بحبك” للفنان تامر حسني يستكمل مسيرته في تحطيم الارقام القياسية حيث حصد الفيلم على ١،٥٠٠،٠٠٠ عدد رواد للسينما في خلال ١١ يوم من عرضه . وبذلك يكون “بحبك” اسرع فيلم ناطق باللغة العربية لتحقيق هذا الحدث الرقمي في تاريخ السينما العربية.

وتابع البيان: “فيلم بحبك يعرض الآن في مصر، الامارات، السعودية، الكويت، قطر، عمان، البحرين، المغرب، تونس، لبنان، سوريا، فلسطين، العراق، الاردن، الولايات المتحدة الامريكية، وكندا”.

وبذلك يكون فيلم “بحبك” هو أعلى الأفلام العربية إيراداً في تاريخ السينما المصرية، ومن المتوقع أن يستمر الفيلم في الصعود وارتفاع إيراداته خلال الأيام المقبلة.

من جانبه عبّر النجم تامر حسني عن سعادته بتحقيق هذا الرقم القياسي في السينما العربية، إذ قال في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”: “احب افرحكم معايا بالخبر الجميل دا اللي اعلنته شركة اورينت الموزعه الدوليه للأفلام في كل العالم و شركة سينرچي المشاركه في انتاج الفيلم و ايضاً المنتجه لأهم الأفلام المصريه … و كل الشكر لكل الأبطال حبايب قلبي بقولهم مليون مبروك و كل الشكر للشركه الموزعه الدوليه اورينت و شركة سينرچي و سكاي ليمت دا نجاح لينا كلنا و للفيلم المصري العربي بشكل عام كل الشكر للجمهور العظيم اللي دايماً في ضهري الحمدلله”.

يذكر أن فيلم “بحبك” هو من تأليف وإخراج تامر حسني، مونتيرعمرو عاكف، موسيقى تصويرية تامر حسني، مدير التصوير أحمد عبدالقادر، الصوت محمد عبدالسلام، الملابس هالة عمر، ويعرض جمهور عام بدون تصنيف عمري، في قرابة 96 دار عرض و200 شاشة تقريبًا.

وتتناول أحداث الفيلم حياة شاب يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويقع في حيرة ما بينهما بعد عودة حبيبته القديمة لحياته قبل زواجه من أخرى بأيام، والتي اختفت لظروف مرضية دون علمه، ويظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.