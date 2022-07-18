شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة والدة خالد الصاوى بفيروس كورونا بعد أيام من إصابة ابنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيبت والدة الفنان خالد الصاوى بفيروس كورونا، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان الصاوى إصابته بالفيروس، وبدأت والدة الصاوى في اتباع بروتوكول العلاج داخل العزل في منزلها مع متابعة ابنها لتطورات حالتها من داخل العزل هو الآخر.

وأعلن خالد الصاوى إصابته بفيروس كورونا وتحديه له بطريقة ساخرة، وذلك عبر خاصية ستوري عبر حسابه بإنستجرام وكتب: "مش هتقوملك بعدي قومة يا خسيس وهتبقى مسخرة الإنسان والحيوان والفيروس كمان.. هندم أهلك يا كورونا يا عرة".



خالد الصاوى

ويستكمل خالد الصاوى بعد شفائه من فيروس كورونا، تصوير مسلسله الجديد "أعمل إيه" المكون من 45 حلقة، والذى صور منه عدد من المشاهد قبل إجازة عيد الأضحى، والعمل تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى ويشارك في بطولته صابرين، دنيا المصرى، محمد مهران، صبرى عبد المنعم، مفيد عاشور، أيمن عزب وعدد آخر من الفنانين، ومقرر عرضه قريباً

وانتهى خالد الصاوى مؤخراً من تصوير فيلم "مغامرات كوكو" الذى يشاركه البطولة بيومي فؤاد، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد اسامة "اوس اوس"، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدى الميرغنى، وسيناريو وحوار ايهاب ناصر، ومن اخراج اسماعيل فاروق.

يذكر أن خالد الصاوى شارك في دراما رمضان الماضي، بمسلسل "الاختيار – القرار" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي وبطولة أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، أمير المصري، محمود البزاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، شريف صبحي خليل، وآخرين.