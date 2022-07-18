شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محمود ياسين ينفى تعاقده على مسلسل جديد لرمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى المؤلف عمرو محمود ياسين ما تردد من أخبار عن تعاقده على مسلسل جديد من لرمضان 2023، وكتب عمرو عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:"أنا غير متعاقد حتى الآن على أى عمل درامى برمضان 2023، خلافا لما نشر من أخبار حول هذا الأمر، تلقيت عددًا كبيرًا من المكالمات حول هذا الموضوع فوجب أن أعلق عليه وأصحح هذا الخبر وأول ما يكون فى جديد هقول إن شاء الله".

وآخر أعمال عمرو محمود ياسين مسلسل "نصيبى وقسمتك"، الموسم الرابع الذي يكتبه عمرو محمود ياسين، بعد عرض 40 حلقة خلال 8 حكايات كل حكاية من 5 حلقات على قناة ON التي تعرض حاليًا الحكاية الثامنة والأخيرة من العمل بعنوان "واللى ما يشترى يتفرج"، بطولة بسمة وايهاب فهمى.

وضم الموسم الرابع من نصيبى وقسمتك حكايات "النظارة البيضا" بطولة أمير المصرى وكارولين عزمى ومصطفى أبو سريع وإخراج عصام نصار، و"غرام بانتظام" بطولة شريف سلامة ورحمة حسن ونانسى صلاح وإخراج رامى رزق الله، و"أوضة وصالة" بطولة أحمد عبد العزيز ورشوان توفيق وإنعام سالوسة وإخراج عصام نصار.

إضافة إلى حكايات "حلوة اللقطة" بطولة هانى عادل وميرنا نور الدين وحمزة العيلى وطونى ماهر وإخراج عصام نصار،"تاج راسنا بابا" بطولة صلاح عبد الله وإسلام جمال ومنة فضالى وأحمد رفعت وإخراج محمد الخبيرى، و"انسى روحى وياك" بطولة ميرهان حسين ومحمد عز ولورا وأيمن عزب وايمان السيد واخراح عصام نصار.



عمرو محمود ياسين ينفى تعاقدة على مسلسل جديد لرمضان 2023