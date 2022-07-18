شكرا لقرائتكم خبر عن زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك.. ترتدى فستانين أحدهما من فيلم قديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع ديلي ميل عن تفاصيل زفاف النجمين جينيفر لوبيز والنجم بن أفليك في لاس فيجاس حيث ارتدت لوبيز فستانين أحدهما من فيلم قديم والثاني بتوقيع زهير مراد، فيما ارتدي افليك جاكت من دولابه، وتم الزواج في كنيسة صغيرة واستقلا سيارة وردية.

وكان كشف موقع TMZ، زواج الثنائي والذي أكد حصول النجمين علي ترخيص زواج من مقاطعة كلارك، نيفادا يوم أول أمس السبت، 16 يوليو، ما يشير إلى أن بن أفليك وجينيفر لوبيز تزوجا بالفعل.



جينيفر لوبيز وبن أفليك (2)

جينيفر لوبيز وبن أفليك (1)

بدأت قصة الحب بين الثنائى في عام 2001، لتسيطر على كافة المواقع العالمية وقتها، ليصبحا الثنائى الأشهر في العالم، ويعتقد الكثيرون أن الزواج مسألة وقت بسبب درجة التفاهم الكبيرة بينهما قبل الانفصال

مع تطور علاقة الثنائى قررا الخطوبة في عام 2003، بعد عامين من الحب والارتباط بينهما ليزيدا اكثر من أخبار اقتراب الزواج خاصة مع مشاركته لها في كليب وقتها.



جينيفر لوبيز

سريعا انفصل الثنائى في موقف صدم محبيهما والسبب أعلنته التقارير العالمية فيما بعد مؤكدة أن بن أفليك خاف من الزواج في بداية مسيرته الفنية، وانجاب أطفال مما يشغله عن التركيز على الفن.

بعد مرور 20 عاما على بدء قصتها الأولى، عاد بن أفليك للارتباط من جديد بمحبوبته، بعد بطولة جينيفر لوبيز لفيلم marry me، وكأن الفيلم كان الإشارة لعودة الثنائى لعلاقتهما الأولى، ليخطف الثنائى انظار الجميع من جديد في علاقة لم يتوقع اشد المتفائلين لهما ان تعود، إلا أنها استمرت سريعاً وتطورت لخطوبة ثانية، ثم بحث عن منزل جديد يضم عائلة الثنائى.