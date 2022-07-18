شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يصور مسلسله الجديد "وزن ريشة" من 8 حلقات أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم أحمد السقا التحضيرات الخاصة بمسلسله الجديد "وزن ريشة" المكون من 8 حلقات، تأليف محمد هشام عبيه، ومن إخراج مريم أحمدى، والذي يخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، حيث مقرر عرضه على أحد المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

ويعقد صناع "وزن ريشة" جلسات عمل مكثفة للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل، واختيار الفنانين المشاركين في البطولة، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال النصف الأول من شهر أغسطس المقبل، لاسيما أن أحمد السقا مشغول بتصوير المشاهد المتبقية الأخيرة من فيلم "السرب"، والذي يعد من أضخم الأعمال السينمائية في السنوات الأخيرة.

يشار إلى أن أحمد السقا عرض له مؤخرًا في السينمات فيلم "العنكبوت"، والذي يشارك في بطولته منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

وقدم السقا في رمضان الماضي، مسلسل "الاختيار – القرار" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي وشارك في بطولته كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، أمير المصري، محمود البزاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، شريف صبحي خليل، وآخرين.