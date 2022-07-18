شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى تطمئن محبيها بعد تعرضها لوعكة صحية وتظهر مع زوجها بالبوركينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة هبة مجدى مجموعة صور لها هى وزوجها المغنى محمد محسن على صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام، وهما على أحد الشواطئ أثناء قضائهما إجازتهما الصيفية وأحد هذه الصور كانت بمايوه البوركينى، وذلك لتطمئن جمهورها عليها بعد الوعكة الصحية التى تعرضت لها مؤخرًا.



هبة مجدى ومحممد محسن هبة مجدى ومحممد محسن



هبة مجدى هبة مجدى

وكانت قد حرصت الفنانة هبة مجدى على تهنئة محبيها بعيد الأضحى المبارك، عبر حسابها الشخصى على إنستجرام، وكتبت هبة مجدى:"عيد سعيد عليكم جميعاً.. آسفة إنى بعيِّد عليكم متأخر بس تعبت شوية والحمد لله بقيت أحسن.. ربنا يشفى كل مريض ويبعد عنا المرض يا رب". قد كما كشفت الفنانة هبة مجدي عن صورها وهي صغيرة برفقة والدها الراحل، وذلك احتفالا بعيد الأب، وعلقت هبة على الصور التي نشرتها من خلال حساب إنستجرام الخاص بها بـ"اسمه مجدى.. هو أبي لكنه أفضل رجل في العالم.. لديه كل المكونات لرجل حقيقي (آه والله) كنت محظوظة بهذا الرجل.. عيد أب سعيد يا مجدى في الجنة ".

وكان برنامج "نجوم السماء" استضاف الفنان والمطرب محمد محسن، وزوجته الفنانة هبة مجدى، حيث قفزا من ارتفاع 14 ألف قدم فوق سطح الأرض بالمظلة، من مدينة الأقصر.

وعلق الفنان محمد محسن على القفزة: "مافيش أجمل من عيشة الحرية، زي الطيور في الهوا، بصراحة، احنا شوفنا في حفلة طريق الكباش بحضور الرئيس السيسي، لكن الواقع غير اللي شوفناه فى التليفزيون خالص، لما بنشوف الحاجة على الطبيعة قصادك، بتحس إحساس مختلف وحاجة عبقرية جدا، منظر بيخلى الواحد فخور إن هو مصرى".