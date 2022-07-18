شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة لجماهير ميلان بشأن موقف إبراهيموفيتش من البقاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت إدارة نادي ميلان تجديد تعاقد المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش حتي عام 2023، ونوهت السعودية سبورت 365 فى وقت سابق أن اللاعب قريب جدا للتجديد مع ميلان لمدة موسم واحد إضافي مع الفريق، يأتي ذلك فى إطار إستعدادات كبير العاصمة الإيطالية للموسم الجديد

وصرح نادي ميلان فى بيان رسمي" أنه يسر النادي كثيرا الإعلان الرسمي عن تجديد تعاقد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش حتي 30يونيو 2023، مضيفة أن اللاعب سيستمر فى إرتداء القميص رقم 11 مع الفريق الموسم المقبل.

وأثبت زلاتان أن العمر مجرد رقم، لا سيما أن اللاعب تجاوز عامه الأربعين وما زال يركض بالكرة كأنه فى العشرين من عمره، ويتمتع اللاعب بالإرتقاءات العالية فى الضربات الرأسية، بالإضافة للركلات الهوائية الخارقة التي يسجل بها اللاعب للأهداف، بشكل يطفي المتعة فى أعين المشاهدين.

موقف اللاعب بعد تجديد تعاقده

إبراهيموفيتش

ويري اللاعب أنه ما زال أمامه الكثير لتقديمه، وأن أسدال الستار حول مسيرته الكروية لم يأتي توقيتها بعد، معربا بثقته العالية المعروفة عنه، أنه قادر على الفوز مع الفريق بالدوري الإيطالي من جديد، كما أعرب عن استطاعته من أن يصير هداف للكالتشيو فى هذه المرحلة العمرية المتأخرة

وأضاف عن سعادته باللعب لصفوف ميلان للمرة الثانية فى تاريخه، وإعادة تجربته السابقة بموسم 2011، وأن إختتام حياته الكروية فى ذاك المكان سيعد خير ختام له، وأكد أنه سيقدم كل ما لديه لحفاظ الفريق على بطولة الدوري فى الموسم المقبل.



ماذا قدم اللاعب مع الفريق الإيطالي خلال الموسم المنقضي

و ساهم زلاتان بـ11 هدفا خلال مشاركته في 23 مباراة بقميص ميلان في الدوري الإيطالي بالموسم المنتهى، حيث سجل 8 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى وذلك فى إجمالي 1006 دقيقة سجل ظهوره خلالهم مع الفريق.

وكان لدور اللاعب الكبير وقتاله فى أرضية الملعب دور الحسم فى تتويج الفريق بالكالتشيو، فى فترة غاب فيها اللقب عن الفريق لمدة 11 عاما، بعد ماراثون كبير خاضه الفريق مع غريمه إنتر ميلان، واستطاع إبرا من إظهار روح التحدي لجميع مهاجمي المسابقة، فى إشارة قوية منه أن السلطان لم يمت بعد.