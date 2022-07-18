حفلة نوال الزغبي بهذا التاريخ.. استعدوا لـ”هيت” الصيف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تشويق لعدّة أيام، أعلنت النجمة اللبنانية نوال الزغبي رسميًا عن موعد طرح أغنيتها الجديدة مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بعنوان “حفلة”، وذلك بعد غد الأربعاء 20 تموز/يوليو.

نوال شوّقت المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي للأغنية الجديدة إذ قالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “أغنية (حفلة) ستصدر يوم الأربعاء المقبل.. لنكن سعداء”.

وكانت نوال الزغبي قد ضاعفت من حماس الجمهور لأغنية “حفلة” إذ قالت أن الأغنية ستكون “هيت الصيف”، على غرار الأغنيات الناجحة التي قدّمها خلال مشوارها الفني.

وبحسب ما صرحت به شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، تحمل أغنية “حفلة” النمط الموسيقي الإيقاعي السريع، وتُقدم من خلالها نوال الزغبي ستايل غنائي جديد عليها، من كلمات هاني صارو وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمر الخضري.

وصوّرت نوال كليب الأغنية في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني المبدع فادي حداد، واستغرق التصوير يومين، اليوم الأول داخل الاستديو، واليوم الثاني على البحر وسط أجواء حماسية تُوحي بمفاجأة كبيرة للجمهور في الوطن العربي.