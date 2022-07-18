فرقة BIG الكورية تشارك في “مهرجان جرش”.. وهذه التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الصفحة الرسمية لمهرجان جرش بالأردن عن مشاركة الفريق الكوري الجنوبي الشهير “BIG”، ضمن فعاليات الدورة الـ36 المقبلة.

وظهر نجوم فرقة “BIG” الكورية، في فيديو عبر الصفحة الرسمية لمهرجان جرش للترويج لحفلهم بالمملكة الأردنية، واستغلوا كذلك الفرصة لتعريف الجمهور بهم قبل حفلهم المتوقع إحياؤه يوم 5 أغسطس في الساحة الرئيسية بجرش، وذلك ما كشف عنه بيان المهرجان خلال الساعات الماضية، والذي جاء فيه: “كونوا على موعد مع الفرقة الكورية خلال فعاليات مهرجان جرش – الساحة الرئيسية، يوم الجمعة الموافق 5 أغسطس 2022، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً”.

ويعد حفل “BIG” بالأردن استمراراً لنشاطه الغنائي في المنطقة العربية، حيث انتهى الفريق من إحياء حفل في مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ56، والمقام بالعاصمة تونس، حيث قدم الفريق مجموعة من أشهر الأغاني وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور التونسي الذي حضر الحفل.

يشار إلى أن فرقة “BIG” تعد اختصاراً لجملة “Boys In Groove”، وهي فرقة موسيقية شكلت في مدينة سيؤول في كوريا الجنوبية، وكانت تتكون الفرقة من خمسة أعضاء، لكن في عام 2020 انسحب أحد أعضاء الفرقة وهو بينجي، ليصبح عدد أعضائها 4 فقط.

واشتهر فريق “BIG” بتقديم أكثر من أغنية باللغة العربية، ليكون الفريق الكوري الجنوبي المتفرد من نوعه والناطق بالعربية، ومن بين تلك الأغاني: “بشرة خير”، و”3 دقات”، و”لمعلم”، التي أعادت الفرقة غناءها في ترويج حفلها القادم في مهرجان جرش.