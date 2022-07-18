محمد هنيدي يبحث عن مشروع تجاري.. بعيداً عن الفن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الفنان محمد هنيدي قرر أن ينضم لقائمة النجوم، الذين يمتلكون عملاً وبيزنس خاصاً بعيداً عن الفن كنوع من أنواع استثمار الأموال وتأمين المستقبل.

لكن على ما يبدو أن الفنان المصري لم يستقر حتى الآن على نوع العمل البعيد عن التمثيل، الذي ينوي أن يخوضه بعد سنوات عدة من عمله بالمجال الفني فقط؛ لذلك قرر الاستعانة بجمهوره ومتابعيه.

وعبر حسابه بموقع “فيسبوك”، وبشكل طريف، وجه هنيدي طلباً إلى جمهوره ومتابعيه، وناشدهم أن يدلوا باقتراحات حول فكرة مشروع من أفكارهم المتداولة مع أصدقائهم، وهم جالسون على المقهى.

وكتب هنيدي: “طلب مساعدة، عايزكم تقترحولي مشروع كدة أعمله”. وأضاف كاشفاً عن تفاصيل المشروع المطلوب: “يكون من المشاريع اللي بتيجي فكرتها للواحد وهو قاعد ع القهوة وبيشرب شاي نعناع، ومعاه إزازة المياه المشبرة من فلتر حنفية القهوة، عشان المياه المعدنية غالية”. وبالطبع تلقى محمد هنيدي آلاف التعليقات والاقتراحات الطريفة والمضحكة ومنها ما يمكن تنفيذه والبعض الآخر لا يمت للواقع بصلة.

يشار إلى أن محمد هنيدي انتهى، مؤخراً، من تصوير فيلم “الجواهرجي”، من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري، ويشاركه البطولة منى زكي، أحمد السعدني، لبلبة، والفنان الراحل أحمد حلاوة، ريم مصطفى، عارفة عبدالرسول وتارا عماد.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد هنيدي هو فيلم “الإنس والنمس”، وهو من إخراج شريف عرفة، بطولة منة شلبي، صابرين، شريف دسوقي، عمرو عبدالجليل، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، ودنيا ماهر.