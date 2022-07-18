زواج جينيفر لوبيز وبن أفليك في حفل بسيط في لاس فيغاس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ذكرت وسائل إعلام أن المغنية جينيفر لوبيز والممثل بن أفليك تزوجا في حفل بسيط في لاس فيغاس بعد أن جدد الثنائي المشهور قصة حب بعد ما يقرب من 20 عاما من أول لقاء بينهما.

ونقل موقع (تي.إم.زد) الخاص بأخبار المشاهير عن صفحة بيغ سكس الخاصة بأخبار المجتمع بصحيفة نيويورك بوست قولها إنها حصلت على رخصة زواج من مقاطعة كلارك بولاية نيفادا يوم السبت تظهر أن لوبيز وأفليك متزوجان.

وعاد أفليك ولوبيز إلى بعضهما العام الماضي بعد ما يقرب من 20 عاما. وتمت خطبتهما في أبريل نيسان من هذا العام.

وأصبح لوبيز وأفليك أكثر المشاهير الذين تداولت وسائل الإعلام أخبارهما في أوائل الألفية الثانية بسياراتهما الفاخرة وخاتم خطوبة كبير من الألماس الوردي عيار 6.1 قيراط قدمه أفليك للوبيز. ولكنهما ألغيا حفل زفافهما فجأة في عام 2003 وانفصلا بعد بضعة أشهر.