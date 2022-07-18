معاوية بن أبي سفيان يثير جدلًا حول أجر إياد نصار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية العديد من الأنباء حول تقاضي الفنان إياد نصار مليون دولار مقابل مشاركته في مسلسل “معاوية بن أبي سفيان”، والذي يخرجه طارق العريان.

وفي أول رد حول تلك الأخبار أوضح نصار في تصريحات صحافية، أنه لا أساس من الصحة لما يتم تداوله بشأن تقاضيه مليون دولار، مؤكداً أن الذين نشروا الخبر لم يتحروا الدقة وما يؤكد أن الأخبار مفبركة هو أن اسم المسلسل هو “معاوية بن أبي سفيان” وليس كما نشروا في أخبارهم أن اسمه “علي بن أبي طالب”.

ويعد آخر عمل قدمه إياد نصار هو مسلسل “وش وضهر” الذي يعرض حاليًا على إحدى المنصات الإلكترونية، وضم العمل العديد من النجوم أبرزهم، ريهام عبد الغفور، إسلام إبراهيم، ثراء جبيل، وعدد آخر من الفنانين، تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا منذ عرض أول حلقة منه على مواقع التواصل الاجتماعي.