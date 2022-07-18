سهير رمزي.. هل تشارك سمية الخشاب بطولة مسلسلها الجديد؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الأيام الماضي أخبار عن عودة الفنانة الكبيرة سهير رمزي إلى الدراما بعد فترة غياب من خلال خوضها البطولة أمام الفنانة سمية الخشاب في مسلسلها الجديد “أرواح خفية”، والذي من المقرر البدء في تصويره بنهاية شهر تموز (يوليو) الجاري.

وفي أول تعليق على تلك الاخبار قالت سهير رمزي في تصريحات صحافية إنها لم تتعاقد بشكل رسمي على المسلسل حتى الآن، وأنها في الوقت الحالي تقرأ سيناريو العمل، وبعدها ستقرر المشاركة أو عدمها.

يضم مسلسل “أرواح خفية” العديد من النجوم أبرزهم، سمية الخشاب، نضال الشافعي، منذر رياحنة، و14 طفلاً من مختلف الأعمار، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل، وهو من تأليف سوسن عامر وإخراج إبرام نشأت.

ويعد مسلسل “القاتل الذي أحبني” آخر مسلسل قدمته سهير رمزي، والعمل كان من بطولة هاني رمزي، محمد جمعة، أحمد فؤاد سليم، رانيا منصور، دنيا ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وعرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية وتكون من 30 حلقة، ودارت أحداثه في إطار درامي كوميدي.

أما سمية الخشاب فكان آخر أعمالها مسلسل موسى، والذي عرض في السباق الرمضاني 2021، ويعد آخر أعمالها في الدراما التلفزيونية، وحقق نجاحًا كبيرًا وجسدت سمية الخشاب دور حلاوتهم وهي سيدة شعبية تحب موسى والذي يجسده محمد رمضان في المسلسل، وشارك في البطولة تارا عماد، هبة مجدي، سيد رجب، وعدد آخر من الفنانين، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.