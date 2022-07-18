يوتيوب يعيد “بنت الجيران” بعد هذه الخطوة من حسن شاكوش

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد حذفها من على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” إثر اتهامات الملحن مدين ملحن أغنية “حاجة مستخبية” لمحمد حماقي باتهام صنّاعها بسرقة اللحن، عاود موقع “يوتيوب” عرض أغنية “بنت الجيران”، والتي يؤديها مطربا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، وذلك بعد ساعات قليلة من اعتذار الأخير لمدين وحماقي.

ونشر عمر كمال صورة لأغنية “بنت الجيران”، وأرفقها بلينك اليوتيوب الخاص بها، عبر حسابه الرسمي في “فيسبوك”، معلناً بذلك حلّ مشكلة الأغنية مع “يوتيوب” بعد حذفها من القناة بسبب حقوق الملكية من جانب صنّاع أغنية “حاجة مستخبية”… وعلّق على الصورة قائلاً: “بنت الجيران 600 مليون، الحمد لله على سلامة رجوع بنت الجيران وشكراً للملحن مدين والشاعر محمد عاطف والموزع أحمد إبراهيم”.

وكان شاكوش قد قدّم الاعتذار لصنّاع أغنية “حاجة مستخبية”، وعلى رأسهم النجم الكبير محمد حماقي، وذلك عمّا بدر منه من انتهاك لحقوق الملكية الفكرية في الأغنية، واتهامه صنّاعها عبر منصات الإعلام والسوشيال ميديا باقتباس لحنها من أغنية تركية الأصل…

وكتب شاكوش منشوراً عبر حسابه الرسمي في”فيسبوك”، معترفاً بخطئه من خلاله، إذ قال: “أنا طالع عشان أعتذر وأتأسف لأخويا وصديقي الملحن العبقري مدين، أنا كنت فاهم غلط واتضح لي الحقيقة أن لحن أغنية “حاجة مستخبية”، اللي من إبداعه فعلاً مش زي منا كنت معتقد، عشان كده كان لازم أطلع وأدِّي الحقوق لأصحابها وأعتذر عن اللي صدر مني”.

وأضاف حسن شاكوش في ختام المنشور: “شكراً ليكم وأتمني محدش يزعل مني سواء الأستاذ محمد عاطف الشاعر الكبير، أو الموزع الكبير أحمد إبراهيم، أو الفنان الكبير محمد حماقي… أشوفكم على خير”.