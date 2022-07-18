استقبلت طليقها.. ليلى اسكندر تردّ على منتقديها والساخرين منها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال النجمة اللبنانية ليلى إسكندر محط اهتمام المتابعين بقصة انفصالها عن زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان وعلاقتهما الغريبة التي تتفاوت بين الهجوم والهدوء والإساءة، وهو ما يتفاعل معه الجمهور بكثافة.

فبعد هجومها الأخير على طليقها والعودة لاستقباله والترحيب به بحفاوة في منزلها لرؤية طفلهما يوسف والانتقادات التي رافقت تصرفاتها، حرصت ليلى على الردّ على منتقديها من خلال صورة لها أرفقتها برسالة مبطّنة نشرتها عبر حسابها الشخصي في تطبيق “سناب شات”، وقالت فيها: “سيحاول الكثيرون إحباطك فقط لأنك جميل وناجح ومستقل… لا تسمح لأحد بأن يسلبك ذلك السلام الداخلي وثقتك بنفسك”. وأضافت: “نعم، أنا اليوم أفضل وأجمل وأقوى بكثير وسأستمر بإذن الله والأرزاق والتوفيق والقبول بيد ربنا مو بيدكم يا الشر الحمد لله”.

واعتبر بعض متابعي ليلى أنها تحاول من خلال هذه الرسالة الردّ على الحملة التي شنّها البعض ضدّها، معتبرين أنها أهانت زوجها السعودي في ردّها عليه بعد تصريحه الذي أكد خلاله أنه لا يلتفت الى الشائعات والأخبار التي تلاحق حياته الشخصية، في حين وصف الكثير من المتابعين ما تمرّ به ليلى بالـ”تمثيل”، فهي تارة توجه السباب والشتائم الى طليقها وتارة أخرى تمدحه وتستقبله بحفاوة وحب.