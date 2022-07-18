شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى لـ لطيفة بعد طرح ألبومها الجديد: بالنجاح والتوفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة نوال الزغبى على تهنئة النجمة لطيفة على ألبومها الجديد، وكتبت نوال الزغبى عبر حسابها على تويتر، قائلة: "مبروك يا لطيفة على الألبوم الجديد، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق".

وطرحت النجمة لطيفة أحدث ألبوماتها خلال الأيام الماضية، ويضم الألبوم 5 أغنيات، تغنى فيه باللهجتين المصرية والتونسية، وتتعاون فيه مع كبار الملحنين والشعراء أبرزهم، محمد يحيى وملاك عادل وتامر حسين وعزيز الشافعى وعلى سالم.

كانت الفنانة لطيفة قد شوقت جمهورها بصدور كليب أحدث أغانيها والتى تحمل اسم "حبيبو"، عبر حسابها الشخصى بموقع التغريدات القصيرة "تويتر، ونشرت لطيفة صورًا لها من كواليس تصوير الكليب "حبيبو"، والتى ظهرت فيها مرتدية فستان أسود قصير، مع ميك أب خلاب يبرز ملامح وجهها.

وعلقت لطيفة على الصور، قائلة: "معشوق حبيبو، حبيبى وعمرى فديته، انتظروا كليب حبيبو من ألبوم لطيفة 2022 قريبا".