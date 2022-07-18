شكرا لقرائتكم خبر عن سينرجى تحتفل بتحقيق "بحبك" رقما قياسيا بحضور مليون و500 ألف زائر بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة العالمية أورينت المسئولة عن توزيع الأفلام في العالم، أن فيلم "بحبك" للنجم تامر حسنى، حقق رقمًا أسطوريًا دوليًا لم يحدث من قبل، حيث حضر الفيلم فى 11 يوما مليونا و500 ألف زائر فى الدول التى يعرض فيها الفيلم، ويعد رقمًا الأول من نوعه، واحتفلت صفحة شركة سينرجى فيلمز بهذا الإنجاز، حيث أعادت نشر البوست الذى نشرته شركة أورينت الموزعة للعمل بجميع أنحاء العالم.

فيلم "بحبك"، يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

ويستعد النجم تامر حسنى، الاحتفال بإطلاق ألبومه الجديد "عشأنجى"، خلال حفله الغنائى الذى سيحييه في مدينة العلمين الجديدة يوم الجمعة الموافق 22 يوليو الجارى، والذى سيشهد العديد من المفاجأت الذى يقدمها تامر حسنى لجمهوره.