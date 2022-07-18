شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا بالأحمر: الابتسامة العريضة أفضل تعبير يمكنك استخدامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة شيرين رضا، متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، صورة جديدة لها، وكتبت على الصورة قائلة: الابتسامة العريضة هي أفضل تعبير يمكنك إستخدامه على الإطلاق"، ونالت الصورة إعجاب العديد من متابعيها، متغزلين فى جمالها و أناقتها.





وتشارك شيرين رضا فى فيلم "مغامرات كوكو" بطولة بيومي فؤاد، خالد الصاوي، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد اسامة "اوس اوس"، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدى الميرغنى، وسيناريو وحوار ايهاب ناصر، ومن اخراج اسماعيل فاروق

الفيلم يناقش قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري، حيث يمتلك هذه المستشفى دكتور فوزى (خالد الصاوى)، فيما يدخل معه في عداء كوكو الذى يجسد دوره بيومى فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة.

كما ظهرت شيرين رضا كضيفة شرف فى مسلسل "الكبير أوى 6" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وهنادى مهنى، وفتحى عبد الوهاب، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفي صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي.