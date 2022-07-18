شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تلقت شريهان خبر وفاة أخيها الفنان عمر خورشيد؟.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علاقة الفنانة شريهان لأخيها الفنان الراحل عمر خورشيد كانت قوية جدا وقائمة علي الحب والصداقة، وكان الاب والصديق الامين والملهم لاحلامها وطموحاتها وشاطئ الأمان، وكذلك كان يمثل لها البسمة والود والسكينة، وكان طريقها نحو عالم النجوم والنافذة الرئيسية التي أطلت من خلالها على عالم الفن والباب الذي دخلت منه وتعرفت على رموز الفن المصري.

شريهان تلقت نبأ وفاة أخيها عمر خورشيد في عام 1981 وذلك أثناء وقوفها على المسرح مع الراحل فؤاد المهندس في مسرحية "سك على بناتك" جراء حادث تصادم مروري عقب خروجه من الرولاند هو وزوجته اللبنانية دينا في نهاية شارع الهرم واصيبت شريهان بصدمة نفسية وعصبية استلزم علاجها لفترة طويلة لفقدانها اهم اركان حياتها.

شريهان ورثت من أخيها حب الفن وساعدها في دخول التمثيل منذ طفولتها وتعرفت من خلاله على أبرز نجوم الفن ومنهم كوكب الشرق أم كلثوم التي رأت شريهان في زفاف شقيقها وكانت تبلغ حوالي 8 سنوات ، فطلبت منها الرقص بدون موسيقى، وأبدت أم كلثوم إعجابها بموهبة شريهــــان الطفلة في ذلك الوقت، كما التقت العندليب عبدالحليم حافظ عبر شقيقها أيضا وهي طفلة وأبدى إعجابه بموهبتها .



انهيار شريهان



شريهان في عزاء شقيقها



شريهان وشقيقها عمر خورشيد