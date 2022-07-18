“واتساب” يحذر مستخدميه من هذا التطبيق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشار تقرير نشره موقع إكسبرس لتحذيرات عاجلة، أرسلها تطبيق “واتساب” لمستخدمي نظام أندرويد حول العالم، يحذرهم من خلالها من تطبيق يمكنه سرقة معلومات مهمة وحساسة منهم.

وحسب التقرير، فإن “واتساب” غرد عبر “تويتر”، من خلال رئيسه، ويل كاثكارت، طالباً من المستخدمين أن يكونوا في حالة تأهب بشأن تطبيق موجود على نظام أندرويد مليء بالبرامج الضارة يسمى “هاي واتساب” (Hey WhatsApp)، وهو خاص بمطور “هاي مودز” (Hey Mods).

وقال كاثكارت إن هذا التطبيق، الذي قد يبدو غير ضار في البداية، صمم خصيصاً لسرقة البيانات الشخصية الحساسة المخزنة على هواتف أندرويد.

وعثر على التطبيق خارج متجر “غوغل بلاي” (Google Play)، لكن لحسن الحظ يمكن لبرنامج “غوغل بلاي بروتيكت” (Google Play Protect)، الآن، اكتشاف وتعطيل هذه الإصدارات الضارة والمزيفة من “واتساب”.

وفي حديثه عن التهديد، قال كاثكارت: “ينبغي تذكير مستخدمي واتساب بأن تنزيل نسخة مزيفة أو معدلة من التطبيق ليس فكرة جيدة أبداً. وتبدو هذه التطبيقات غير ضارة لكنها قد تعمل على الالتفاف حول شروط الخصوصية والأمان في واتساب”.

وتابع: “اكتشف فريق الأمان لدينا مؤخراً برامج ضارة مخفية داخل التطبيقات – المعروضة خارج (غوغل بلاي) – من مطور يدعى (هاي مودز)، والتي تضمنت (هاي واتساب)، وغيره، وتعد هذه التطبيقات بميزات جديدة، لكنها مجرد خدعة لسرقة المعلومات الشخصية المخزنة على هواتف الأشخاص”.

وأضاف: “شاركنا ما وجدناه مع (غوغل)، وعملنا معه لمكافحة التطبيقات الضارة. ويمكن لـ(غوغل بلاي بروتيكت) الآن اكتشاف وتعطيل الإصدارات الخبيثة المزيفة من واتساب”.

وختم كاثكارت بأن “واتساب” سيستمر في العمل على حظر هذه الأنواع من التطبيقات من أجهزة أندرويد.

وبدأ “واتساب” فعلاً التعاون مع “غوغل”، لإيقاف هذا البرنامج الخطير، ويمكن التحقق من تحميل هذا البرنامج من خلال إجراء فحص عن طريق أحد البرامج المضادة للفيروسات، التي تشير لتحميل أي تطبيقات إضافية ضارة على جهازك.