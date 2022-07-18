شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة الكيلانى عن اللوك الجديد: زرعت سنانى وكل يوم باسقيها ومش محتاجة تجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبط الجمهور ارتباطًا كبيرًا بالفنانة الكوميدية عائشة الكيلانى التى استطاعت أن تحجز لنفسها مكانًا ومكانة مميزة بين نجوم الكوميديا، ليس هذا فحسب بل إنها استطاعت أن تتقن عددًا من الأدوار التراجيدية التى تبتعد عن الكوميديا ما يؤكد أنها فنانة كبيرة ذات مواهب متعددة وقدرات إبداعية تفصح عنها مع كل دور تقوم به. إطلالة عائشة الكيلاني الجديدة

فالفنانة عائشة الكيلانى تمتلك حضورًا وخفة ظل وجمال روح، يجعلها تخطف الأنظار بمجرد ظهورها فى أى مشهد، ويجعل الجمهور يحفظ كلماتها ومشاهدها فتبقى دائمًا فى الذاكرة مهما غابت. لوك عائشة الكيلاني لوك عائشة الكيلاني

تنوعت أعمال الفنانة عائشة الكيلانى بين التليفزيون والمسرح والسينما، وشاركت كبار نجوم الفن عددًا من الأعمال، ومنها أفلام "الشيطانة التى أحبتنى"، مع محمد صبحى ولبلبة، وسيداتى أنساتى مع محمود عبدالعزيز وحصلت فيه على 3 جوائز، المنسى، الإرهاب والكباب، مع الزعيم عادل إمام"، بالإضافة إلى العديد من المسلسلات، منها "عمر بن عبدالعزيز، هارون الرشيد، العطار والسبع بنات، مع الفنان الكبير نور الشريف، أرابيسك، فوازير ألف ليلة وليلة، وغيرها"، كما شاركت فى عدد كبير من المسرحيات، كان أولها سك على بناتك مع الفنان فؤاد المهندس بديلًا للفنانة سناء يونس، ودائمًا كانت عائشة الكيلانى تتمتع بحضور وأداء مميز جعل لها مكانة مميزة لدى الجمهور.

وكان آخر أدوار الفنانة عائشة الكيلانى مسلسل «أبوضحكة جنان» عام 2009، عن سيرة الفنان الكوميدى إسماعيل ياسين بطولة أشرف عبدالباقى، وقامت فيه بدور الجدة، وبعدها غابت عن الأضواء، حتى ظهرت عام 2015 وقد تغير شكلها بعض الشىء بعد إجراء جراحة زرع أسنان، لتزداد الشائعات حول إجرائها عدد من عمليات التجميل وأن تغير شكلها كان سببا فى حرمانها من الأدوار التى كانت تتميز فيها.

وفى تصريحات خاصة لليوم السابع نفت الفنانة الكوميدية عائشة الكيلانى إجراء أى عمليات تجميل وفسرت تغيير شكلها، قائلة: "كان عندى مشكلة مرضية وأخدت كورتيزون فتسبب فى زيادة وزنى، وكان عندى مشكلة فى أسنانى وكان بيطلع تحتها خراريج، وكان لازم أشيلها واعمل زرع، ولما سألونى فى أحد البرامج عملت كام عملية تجميل، ضحكت وقلت بهزار عملت 31 عملية، فتداولت المواقع إنى عملت عمليات تجميل علشان أغير شكلى".

وتابعت الفنانة الكبيرة ضاحكة: "أنا مش محتاجة عمليات تجميل، وزنى كويس ومحافظة على صحتى وبشرتى مرتاحة واللى يشوفنى يدينى سن أصغر حتى بيفتكرونى أصغر من أختى الأصغر منى وباحب الضحك وباهزر حتى مع الناس فى الشارع وأقول إيفيهات طول ما أنا ماشية، لما أحتاج عملية تجميل هعملها لكن أنا ماعملتش".

ونفت عائشة الكيلانى وجود أى تأثير للجراحة التى أجرتها على عملها وأداء أدوارها، قائلة "تغير شكلى مش مؤثر على شغلى، أنا عملت مسلسل "أبو ضحكة جنان" وأنا شايلة سنانى، وعملت كل المراحل العمرية للشخصية وهى فى منتصف العمر وعجوزة، وأقدر أعمل كل الشخصيات".

وضحكت قائلة: "زرعت سنانى وكل يوم باسقيها والزرع مش عيب، الدور اللى بيعجبنى بادخل الأوضة لوحدى وأعمل الماكياج وأطلع بالكاراكتر، أنا باشوف كل الشخصيات فى الشارع والمترو وبحب شغلى واجتهد فيه".