شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم تامر حسنى "بحبك" يصل لـ29 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "بحبك" للنجم تامر حسنى إيرادات بلغت مليونًا و517 ألف جنيه أمس السبت في شباك التذاكر، ليصل إجمالى ما حصده الفيلم خلال 10 أيام عرض إلى 29 مليونًا، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض يوم الخميس الماضى الموافق 7 يوليو.

فيلم "بحبك"، يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

ويعرض في موسم عيد الأضحى بجانب "بحبك" فيلم "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، رزان جمال، هدى المفتى، لارا إسكندر وتأليف أحمد مراد وإخراج مراون حامد، وفيلم "عمهم" بطولة محمد إمام، محمد سلام، هدى المفتى، أيتن عامر، سيد رجب، محمد لطفى، رياض الخولى، أحمد خالد صالح وتأليف وسام صبرى وإخراج حسين المنباوى.

وقدم تامر حسنى العام الماضى فيلم "مش أنا" وهو فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، واسما سليمان محمد الجوهرى بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، والسعودى فايز المالكى وعصام السقا.