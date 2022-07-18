شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "كيرة والجن" يصل لـ73 مليون جنيه وتوقعات بتخطيه الـ100 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم كيرة والجن إيرادات بلغت 2 مليون و159 ألف جنيه فى شباك تذاكر أمس الأحد، لتضاف إلى ما حققه الفيلم فى الأيام الماضية ليصل إجمالي إيراداته لـ73 مليون جنيه بعد 19 يوم عرض، إذ انطلق العمل فى دور العرض السينمائية الخميس 30 يونيو الماضى للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائى.

إيرادات فيلم كيرة والجن

وتوقع جمهور الفيلم والنقاد الفنيين، أن تتخطى إيرادات كيرة والجن" الـ 100 مليون جنيه فى ظل معدل الايرادات اليومية التى يحققها الفيلم منذ طرحه، اضافة إلى انتهاء امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة المقبلة وتوقع باقبال على السينمات بشكل أكبر، وكذلك استمرار الموسم لفترة طويلة.

فيلم كيرة والجن

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.



فيلم كيرة والجن

فيلم "كيرة والجن" يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري فى فترة الاحتلال الإنجليزي ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.