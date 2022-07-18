شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تحتفل مع زوجها وأصدقائها بنجاح أغنيتها صح صح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة نانسي عجرم احتفالاتها بنجاح أغنيتها الأخيرة "صح صح" التي طرحتها مؤخرًا على يوتيوب، وهذه المرة كان الاحتفال عائلى يضم المقربين والأصدقاء وظهرت نانسى مع زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم حيث أعد لها أصدقائها حفلاً مفاجئا وقدموا لها قالب كيك ضخم مزيناً بصور من كليبها الجديد نشرت نانسى على صفحتها الرسمية على الانستجرام صور الاحتفال، وتتعاون نانسي عجرم فى الأغنية مع الدى جى العالمى مارشميلو، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودى سعيد.

يذكر أن نانسي عجرم قامت بغناء تتر مسلسل "يوتيرن" بعنوان "يا ساتر" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقى أحمد عادل.وتم عرض المسلسل في السباق الرمضاني الماضي وهو من بطولة ريهام حجاج وتوفيق عبد الحميد وكريم قاسم وعبير صبري، ونانسي صلاح ومن إخراج سامح عبد العزيز.

النجمة نانسي عجرم بدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة فى عمر الـ11، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية "أخاصمك آه" عام 2003 والتى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية حتى الوقت الحالى.

ولدت نانسي عجرم فى قرية سهيلة بمحافظة جبل لبنان، بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها ببرنامج "نجوم المستقبل" وحازت على الميدالية الذهبية عن فئة الطرب الشعبى، وفى عام 1998 أصدرت أول ألبوم غنائى لها بعنوان "محتجالك"، ومن ثم "شيل عيونك عنى" عام 2001، وبعدها الألبوم الثالث "يا سلام" عام 2003 الذى حقق انتشارًا كبيرًا وسطع نجمها من خلال أغنية "أخاصمك آه" وكليبها المميز الذى حاز على جائزة أفضل فيديو كليب.





نانسى عجرم تحتفل بنجاح اغنيتها " صح صح"



نانسى عجرم تحتفل بنجاح اغنيتها " صح صح"



نانسى عجرم تحتفل بنجاح اغنيتها " صح صح"



نانسى عجرم تحتفل بنجاح اغنيتها " صح صح"