شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم فرحة فى "عمان السينمائى الدولى – أول فيلم" السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان "عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم" والذي ينطلق يوم 20 يوليو الجاري عن عرض فيلم فرحة يوم السبت المقبل الموافق 23 يوليو في الثامنة مساءً.

فيلم فرحة للمخرجة دارين سلام، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل الفلسطيني أشرف برهوم والذى يؤدى دور والد "فرحة"، وتدور أحداث الفيلم حول فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا، كانت تعيش طفولة هادئة لتنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد أحداث النكبة عام 1948 وتتجرد من كل حقوقها كطفلة، وتضطر كباقى أفراد جيلها إلى أن تتذوق مرارة الرعب والخوف المتكرر، فضلاً عن الحرمان من التعليم، لكنها تشبثت بالأمل لتجاوز مآسيها، وصوّرت دارين سلام أحداث فيلمها فى عمّان وعجلون والبلقاء وتروى ويشارك فى الفيلم الفنان على سليمان.

والفيلم سبق وعرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، فى دورته الافتتاحية بجدة بالسعودية، والذى أقيم فى الفترة من 6 حتى 15 ديسمبر الماضى.

وفي سياق متصل تستضيف أيام عمان لصنّاع الأفلام مجموعة أعضاء لجنة التحكيم الخاصة بها للمشاركة في منصات تقديم المشاريع تشمل قائمة أعضاء لجنة التحكيم صانع الأفلام المعروف رشيد مشهراوي ومنتجة الأفلام الخبيرة ميريام ساسين والمستشار الثقافي محمد بن جبور وريم فضّة والممثلة المشهورة ركين سعد.