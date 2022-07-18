شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تهنئ عبد الله الرويشد بعيد ميلاده: علامة فارقة بسماء الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، النجم عبد الله الرويشد، بمناسبة عيد ميلاده، وغردت عبر حسابها على تويتر، قائلة:"كل عام وأنت بألف خير كل عام وأنت نجم النجوم وعلامة فارقة وكبيرة كتير بسما الفن"، ثم رد عبد الله الرويشد على تهنئتها قائلا:"وانتى بألف خير أختى نوال حبيبتي ونجمتي الذهبية".



نوال الزغبى تهنىء عبد الله الرويشد بعيد ميلاده

ويجهز النجم الكويتى عبد الله الرويشد لألبومه الجديد، وهو ميني ألبوم يتكون من 5 أو 6 أغانى فقط، وسيغنى من ألحان خالد الشيخ، وألحانه أيضا، وهناك تعاون للمرة الثانية مع الفنان عبد القادر الهدهود، أما الكلمات فستكون مع الشاعرة فتحية عجلان، وكذلك الشاعر على مساعد، والشاعر أحمد الصالح.

يذكر أن الفنان عبد الله الرويشد قد أحيا مؤخرا حفلاً غنائيًا بالسعودية بمصاحبة النجوم داليا مبارك وفهد الكبيسى، وعبَّر فيها رويشيد عن محبته وامتنانه للجمهور السعودى، خاصة بعدما حققت الأغنية الوطنية "يا عمرى يا السعودية" أصداءً واسعة.

وكان المطرب الكويتى عبد الله الرويشد قد شارك من قبل فى أوبريت غنائى وطنى بعنوان "جايلك يا مصر " يقول فيه: "يا مصر جايلك أشكر جمايلك.. عمرك ما غيبتى فى القلب شايلك".

أوبريت "جايلك يا مصر" من تأليف وإنتاج الشاعر الكويتى عيسى العميرى الذى يظهر فى بدايته وألحان الموسيقار صلاح الشرنوبى ورعاية حازم بركة وغناء عبد الله الرويشد وديانا كرزون وأحمد سعد وشذا وتصوير محمد مصطفى ومونتاج شريف عادل وإخراج أيمن عبد المنعم.