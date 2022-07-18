شكرا لقرائتكم خبر عن عدسات المصورين ترصد جونى ديب برفقة امرأة غامضة فى إيطاليا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدا النجم العالمى جونى ديب، فى حالة مزاجية جيدة عندما وصل إلى أرينا سانتا جوليانا، برفقة امرأة غامضة ذات شعر أحمر، وحسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل"، فإن الممثل البالغ من العمر 59 عامًا، الذى فاز مؤخرًا بقضية تشهير ضد زوجته السابقة أمبر هيرد، ذات الـ 36 عامًا، ظهر بابتسامة وبدا عصريًا كما كان دائمًا، وارتدى قميص أبيض وبنطلون جينز أزرق وقبعة بنية اللون.

فى هذه الأثناء كانت برفقة المرأة الغامضة التى كانت ترتدى شورت جينز وقميص أخضر، وتمسك النجم بأسلوبه المعتاد واكسسواراته مع عدد كبير من العقود والخواتم والأساور في هذا الظهور المميز، واستكمل مظهره بزوج من الأحذية السوداء، وحجب عينيه من الشمس بنظارات شمسية أفياتور بعدسة زرقاء.



امراة غامضة تظهر مع جونى ديب

ويتواجد جونى فى إيطاليا لحضور مهرجان أومبريا للجاز، كضيف خاص مع عازف الجيتار جيف بيك، يأتي هذا بعدما طرح الممثل والمغنى العالمى جونى ديب، ألبومه الجديد 18، الذى يشاركه فيه الغناء عازف الجيتار جيف بيك، واحتوى الألبوم الجديد الذى قدمه الثنائى على 13 أغنية.

واحتوى الألبوم الجديد على أغنيتان من إبداع "ديب" اللتان استوحاهما من محاكمته ضد طليقته الممثلة العالمية آمبر هيرد والتى فاز بها، وحازت الأغنيتان على رواج إعلامى كبير بسبب احتوائهما على رسائل واضحة من ديب ضد هيرد.



جونى ديب مع رفيقته فى إيطاليا



جوني ديب ورفيقته

وطرحت أغنية منهما تحت اسم "Sad Motherf-in' Parade"، والتى احتوت على رسالة واضحة من ديب حيث وصف هيرد بالكلب، وقال فى كلمات الأغنية"If I had a dime, it wouldn't reach your hand...You're sitting there like a dog with a seven-year itch...And I think you've said enough for one motherf-ing night"، أو "إذا كان لدى عشرة سنتات، فلن تصل إلى يدك، أنتى تجلس هناك مثل كلب يعانى من حكة لمدة سبع سنوات".

أما اغنيته الثانية فحملت اسم "This is a Song for Miss Hedy Lamarr"، والتى احتوت على رسالة واضحة أيضا من ديب لـ هيرد حيث قال لها " هذه أغنية للآنسة هيدى لامار، التى تم محوها من قبل نفس العالم الذى جعلها نجمة" أو This is a song for Miss Hedy Lamarr, erased by the same world that made her a star".



ظهور مميز لجونى ديب مع رفيقته ذات الشعر الأحمر