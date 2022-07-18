شكرا لقرائتكم خبر عن روما يقترب من التعاقد مع نجم يوفنتوس بفرمان من مورينيو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عالمية عن محاولات فريق روما الإيطالي من أجل حسم صفقة نجم يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لصحيفة فوتبول إيطاليا فإن إدارة روما الإيطالي تستهدف الحصول على خدمات باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي لتعديم صفوف الفريق الهجومية.

جوزيه مورينيو يستهدف التعاقد مع ديبالا

ديبالا

وأضافت الصحيفة أن المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو هو أكثر المتحمسين للحصول على خدمات النجم الأرجنتيني بسبب إيمانه بقدرات اللاعب ومعرفته بأن ديبالا يرد الحصول على فرصة من أجل استعادة مستواه المعهود.

وكانت قد كشفت العديد من التقارير خلال الأيام الماضية عن وجود اهتمام كبير من العديد من الاندية بالتعاقد مع ديبالا خاصة وأنهم يعلمون جيدا بان يوفنتوس يريد بيع اللاعب لتقليل النفقات.

وتعد أبرز الفرق التي ترغب في التعاقد مع ديبالا هم روما ونابولي وإنتر ميلان، إلا أن الفريق الأخير قد انسحب من السباق بعدما علمت بأن الصفقة لن تفيد الفريق بشكل كبير.

مسيرة ديبالا مع يوفنتوس والمنتخب الأرجنتيني

وكان قد انضم ديبالا لصفوف يوفنتوس الإيطالي قادما من باليرمو في عام 2015، ولعب خلال تلك لافترة ب293 مباراة مختلفة، سجل خلالهم 115 هدفا وصنع 48 آخرين.

أما عن مشاركاته مع منتخب بلاده، فقد شارك الدولي الأرجنتيني في 34 مباراة مختلفة سجل خلالهم 3 أهداف فيما ينتظر المشاركة القادمة بكأس العالم بمونديال قطر.

