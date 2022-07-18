شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يوافق على رحيل نجمه لصفوف بايرن ميونخ بمقابل ضخم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عالمية عن وصول فريق بايرن ميونخ الألماني لاتفاق مع نظيره يوفنتوس من أجل التعاقد مع عملاق الدفاع خلال الميركاتو الصيفي.

ووفقا للصحفي الشهير فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات الأوروبية، فإن بايرن ميونخ ويوفنتوس توصلا لاتفاق نهئي على كل التفاصيل بشأن انتقال دي ليخت مدافع يوفنتوس الإيطالي لصفوف الفريق البافاري هذا الصيف.

دي ليخت يقترب من بايرن ميونخ

وأضاف الصحفي بأن الاتفاق المادي قد تم بين الطرفين، حيث سيدفع بايرن ميونخ مبلغ 70 مليون يورو بالإضافة إلى 10 مليون يورو كإضافات.

وتابع رومانو:"سيتم الانتهاء من الصفقة بداية هذا الاسبوع على أن يغادر دي ليخت إلى ميونخ للخضوع للفحص الطبي وتوقيع العقود.

وأختتم رومانو مؤكدا أن عقد اللاعب يمتد حتى يونيو 2027 مما يعني أن الفريق الإيطالي سيتفاد من اللاعب بشكل كبير ماديا.

صفقات يوفنتوس الجديدة

يذكر أن يوفنتوس يسعى لتدعيم صفوفه بصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي ويركز على التعاقد مع بعض الأسماء الشابة الجديدة.

وتشير بعض التقارير إلى اهتمام يوفنتوس بالحصول على خدمات جيلسون بريمر مدافع تورينو الإيطالي من أجل تعويض رحيل دي ليخت.

