شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. باولو ديبالا يحسم موقفه من عرض روما والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم الدولي الارجنتيني باولو ديبالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي يوفنتوس الإيطالي موقفه من العرض الرسمي الذي سبق وأن تحصل عليه خلال الساعات القليلة الماضية من إدارة نادي روما للإنضمام إلى صفوفهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ديبالا يحسم موقفه من عرض روما الإيطالي

ديبالا

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كتبير خبير سوق الانتقالات في القارة الأوروبية جيانلوكا دي مارزيو أن روما قدم عرضًا لصالح الدولي الارجنتيني لمدة ثلاثة مواسم يحصل خلالها على راتب يبلغ 6 ملايين يورو شاملة المكافآت.

وأضاف:" رد اللاعب على العرض الرسمي لكتيبة ذئاب العاصمة كان نعم وذلك بعد وجود بعض التحديثات خلال الساعات الأخيرة والتي حولت وجهته نحو حامل لقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي".

وواصل:" مكالمة جوزيه مورينيو مع اللاعب كانت حاسمة للغاية بعد أن شرح له سبيشيال وان أنه يحتاج لخدماته في صفوف فريق نادي روما بجانب أنه شرح له مشروع الجيالوروسي وهو ما أعجب به قائد اليوفي السابق".

رحيل ديبالا عن يوفنتوس

يُذكر أن باولو ديبالا قد رحل عن صفوف ناديه السابق يوفنتوس بنهاية الشهر الماضي بعد نهاية عقده مع البيانكونيري ورغبة الطرفين في الانفصال عقب رحلة دامت 7 سنوات بعد عدم التوصل لإتفاق بشأن التجديد.

وكان اللاعب قاب قوسين أو ادنى من الانضمام لصفوف انتر ميلان خلال الميركاتو الجاري بل وزعمت الكثير من التقارير الصحفية أنهما توصلا لإتفاق بالفعل لكن المفاوضات فشلت بين الطرفين بسبب الراتب السنوي والعمولة التي كان من المفترض أن يحصل عليها وكيله.