تامر حسني يعلن عن مفاجأة الصيف لجمهوره.. “عشأنجي قريبًا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجم المصري تامر حسني عن استعداده قريبًا لطرح ألبومه الجديد “عشأنجي” على طريقته الخاصة؛ إذ من المقرر أن يحتفل بالألبوم في حفل غنائي ضخم يحييه في مدينة العلمين الجديدة يوم الجمعة المقبل 22 تموز/يوليو الجاري.

ونشر تامر حسني مقطع مصوّر ظهر فيه مع عدد من نجوم فيلمه الجديد “بحبك”، حيث طلب من كل واحد منهم أن يغنّي مذهب الأغنية، ليفشل الجميع في الاختبار، وذلك لصعوبة الألفاظ وتلاؤم الحروف المستخدمة في تفعيلات وقوافي كلمات الأغنية.

وظهر في الفيديو الى جانب تامر حسني: مدحت تيخا، حمدي الميرغني، هنا الزاهد، وهدى المفتي، وحاول كلٌ منهم أن يغني كلمات الأغنية من دون أن يقع في خطأ شفوي خلال غنائها، ولكنهم فشلوا في ذلك.

وعلّق تامر على الفيديو قائلاً: “اللي يعرف يقولها زي حمدي كدا يوريلي شطارته، هنا وهدى ومدحت في الضيااااااع، عشأنجي إن شاء الله قريباً أوي».

من ناحية أخرى، شنّ الجمهور اليمني هجوماً على تامر حسني، بعد تصريحاته الأخيرة بأن فيلمه الجديد “بحبك” حقق أعلى إيرادات في الوطن العربي، إذ أشار بعض المواطنين اليمنيين إلى أنه ليس هناك دور عرض سينمائي في بلدهم، مؤكدين أن كل ما نشر حول إيرادات فيلم “بحبك” في اليمن لا أساس له من الصحة.

وعلّق مواطن يمني على تصريحات تامر حسني عبر “فيسبوك”، قائلاً: “اليمن فين أنا في اليمن ولا سمعت بمكان العرض”، وقال آخر: “اليمن… بتضحك على مين يا شيخ مفيش سينمات والله، ليش الكذب اليمن فين؟؛ ما عندنا سينما أساساً”.