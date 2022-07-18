منة عرفة تحسم الجدل حول حملها.. “الكرش طلع بعد فطار خفيف”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سخرت الفنانة الشابة منة عرفة من الأخبار التي تم تداولها عن حملها بعد ظهورها ببطن منتفخ في إحدى صورها.

ونفت منة تلك الأخبار بعد ردّها على أحد متابعيها عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام”، حول حقيقة كونها حاملاً، حيث سألها: “ألف مبروك على الحمل… هو باين”… لتجيبه قائلة: “هو إيه اللي باين معلش، حضرتك فهمت غلط، ده كرش بعد ما فطرت فطار خفيف، الكرش طلع عادي جدًا”. وأضافت: “وبعدين للدرجة دي إنتو متعودين عليا ممشوقة القوام؟”.

ولفتت منة عرفة أنظار متابعيها في أحدث إطلالاتها، وذلك بعد نشرها صورتين ظهرت فيهما بفستان ضيق أسود اللون أظهر بطنها منتفخاً، ما جعل أخبار الحمل تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن منة عرفة أعلنت زواجها من محمود المهدي في أيار (مايو) الماضي، بعد أسبوعين من إعلان عودتهما الى بعض بعد انفصالهما الثاني.

وكان آخر أعمال منة عرفة، مسلسل “شارع 9” الذي عُرض في كانون الثاني (يناير) الماضي، مع رانيا يوسف، نضال الشافعي، محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، سميرة صدقي، هدى الإتربي وغيرهم.