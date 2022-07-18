أنغام تستعين بجمهورها لاختيار أغنيات حفلها في دار الأوبرا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روّجت الفنانة المصرية أنغام من خلال حسابها الخاص في “فيسبوك” للحفل المقرر أن تحييه مساء اليوم (الاثنين)، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية.

واستعانت أنغام بجمهورها حيث طلبت منهم أن يختاروا معها الأغنيات التي يريدون الاستماع إليها في الحفل، وعلّقت على الصورة التي نشرتها أمس (الأحد) بقولها: “تحبوا تسمعوا إيه بكره”.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الصورة حيث علّق الكثيرون متمنين سماع أغانٍ بعينها، ومن بين هذه التعليقات: “نفسي اسمع “شنطة سفر””، بينما طلب آخر أغنية “حديث الصباح والمساء”، وفضّل آخرون سماع أغنية “لوحة باهتة”.

يُذكر أن إدارة دار الأوبرا المصرية وضعت بالاتفاق مع النجمة أنغام بعض الشروط لحضور الحفل ومنها: الحفاظ على الإجراءات الوقائية التي تمنع انتشار فيروس كورونا، ارتداء الأزياء الرسمية (“بدلة” أو “كلاسيك”)، منع ارتداء الشورت للشبان والفتيات، حظر دخول الأطفال دون السبع سنوات، عدم تحريك المقاعد من أماكنها، منع دخول الكاميرات والتصوير بالهواتف الذكية.

وكانت أنغام قد طرحت أخيراً أغنية بعنوان “لوحة باهتة” عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وحققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وهي من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور.