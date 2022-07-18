محمد رمضان.. “كل ما تحصل مصيبة يقولوا أنا السبب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان محمد رمضان، خلال حواره مع قناة سكاي نيوز عن الأسباب التي تدعوه لاستعراض ممتلكاته وحياته الشخصية، عبر حساباته الرسمية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رمضان خلال اللقاء: “ما يتمناه الشعوب من قديم الأزل هي الحرية، وكل إنسان حر فبالتالي أنا حر وتلك هي حياتي الشخصية والتي يجب ألا تشغل أحداً”.

وأضاف: كل الناس عندها فيسبوك وبينزلوا صورهم وهما بياكلوا وأنا بنزل صوري وحياتي عادي وأكيد مش هغش الجمهور، مش هبقى عايش حياة مرفهة وأصدر أني راجل بسيط، أنا مبحبش الكدب”.

وتابع: “مشكلتي في الحياة هي إني واضح زيادة عن اللزوم، ولما بقيت أعلى أجر قولت ده، وأرقامي تخطت كل النجوم، أنا بحب أقول وافتخر بنفسي، لازم أوثق نجاحي، أما بنعمة ربك فحدث.

أما عن اتهامه بنشر الفساد والعنف في مصر بسبب أفلامه، أوضح محمد رمضان: “كل جريمة بتحصل في مصر، بيلزقوها بأفلامي ومسلسلاتي والأغاني، وده خلاني في لحظة أشك إني سبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ولكن كل اللي قدمناه في الدراما كان مستوحى من الواقع وليس العكس، الواقع أقسى من أي دراما”.

وأشار محمد رمضان خلال الحوار، إلى أنه يستعد لبدء تصوير فيلم جديد يحمل عنوان “ع الزيرو”، وينتمى لنوعية أعمال الأكشن الممزوجة بالدراما، وهو من إنتاج شركة العدل غروب وتأليف مدحت العدل وتحت قيادة المخرج ماندو العدل، مؤكدًا أن الفيلم يناقش قضية اجتماعية هامة.