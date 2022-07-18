سيف نبيل وملايين “احبك دومي”.. نجاح جديد على يوتيوب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية النجم العراقي سيف نبيل الجديدة “احبك دومي” أكثر من 5 ملايين مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط من صدورها على قناة “سيف” الرسمية بموقع “يوتيوب”.

وأغنية “احبك دومي” هي باللهجة العراقية، ومن كلمات وألحان سيف نبيل وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ، وجاءت باللغتية العربية والأجنبية.

ولى سيف نبيل بنفسه تصوير أغنية “أحبك دومي”، في أوّل تجربة له في عالم الاخراج، حيث ظهر في لقطات استعراضية مميّزة جدًا ضمن لوحات راقصة مبهرة وضخمة.

وتحظى أغنية “احبك دومي” بإعجاب واسع من الجمهور عبر المواقع الموسيقية، كما يحافظ كليب الأغنية منذ صدوره على المراتب الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على موقع “يوتيوب” في مصر ولبنان والسعودية والمغرب والجزائر وغيرها من البلدان العربية.