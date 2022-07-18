مايا دياب بإطلالة جريئة على البحر.. صورها حديث المتابعين!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لفتت النجمة اللبنانية مايا دياب الأنظار بإطلالتها الجريئة على البحر في جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”.

وتألقت مايا في الصور بـ”Overall” صيفي قصير من اللون الأبيض مزيّن بنجوم ملوّنة، وأكملت إطلالتها ببعض الأكسسوارات البحرية، ونظارة كبيرة أعطت إطلالتها طابعًا خاص.

ولاقت صور مايا دياب تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، حيث نالت الكثير من التعليقات التي عبّرت عن إعجاب المتابعين بإطلالتها الجديدة.

وكانت مايا دياب قد أطلقت مؤخرًا أغنيتها الجديدة “عيش أحلى سنين”، كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين، وتوزيع هادي شرارة، وهي أغنية إيقاعية باللهجة المصرية تحمل بمضمونها رسالة حب وفرح وأجواء تتناسب مع فترة الصيف التي نعيشها حاليًا.

أمّا فيديو “عيش أحلى سنين”، فصورته مايا مع المخرج رجا نعمة بأجواء تناسب الأغنية في عدّة مناطق بحرية في لبنان.