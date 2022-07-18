شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم حجزوا مكانهم فى دراما رمضان 2023 مبكرا آخرهم كريم عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد عدد من النجوم خلال الفترة الحالية تجهيزات وتحضيرات أعمالهم الدرامية المقرر عرضه في الموسم الرمضان المقبل لعام 2023، حيث أعلن 4 نجوم عن مسلسلاتهم الجديدة أخرهم النجم كريم عبد العزيز، وتتنوع هذه الأعمال ما بين التاريخى والشعبى والدرامى والصعيدى.

أحمد مكى

كان أول الأعمال الدرامية هو مسلسل "الكبير أوى 7" للنجم أحمد مكى، حيث تقدمت أسرة العمل خلال الحلقة الأخيرة من مسلسل "ألكبير أوى 6" بتهنئة المشاهدين وإعلانهم عن الجزء السابع في رمضان 2023.

روجينا

كشفت النجمة روجينا عن البوستر المبدئ لمسلسلها الجديد الذى سيعرض في موسم رمضان 2023 من خلال مسلسل يحمل اسم "ستهم" وتعود من خلاله للدراما الصعيدية، وتجدد التعاون فيه مع المخرج رؤوف عبد العزيز، بعد نجاح مسلسل "انحراف" الذى عرض رمضان الماضى.

مصطفى شعبان

استقر النجم مصطفى شعبان على مسلسل يحمل اسم "بابا المجال"، ليخوض من خلاله سباق دراما رمضان 2023، حيث تعاقد مع المنتج كامل أبو على، والذى يكرر معه التعاون للعام الثانى على التوالى بعدما قدم معه رمضان الماضى مسلسل "دايمًا عامر"، ويتولى إخراج المسلسل المخرج أحمد خالد موسى.

كريم عبد العزيز

أعلن النجم كريم عبد العزيز عن بطولته لمسلسل "الحشاشين" خلال دراما رمضان المقبل عام 2023، وذلك للمرة الأولى من خلال حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، مؤكداً ذلك بقوله : "قريباً .. رمضان 2023 مسلسل الحشاشين، تأليف أستاذ عبد الرحيم كمال وإخراج أستاذ بيتر ميمى".

ويعتبر ذلك التعاون الثالث على التوالى مع بيتر ميمى بعدما شارك معه خلال آخر عامين من خلال مسلسل الاختيار 2 والاختيار 3، كما يعد التعاون الأول له مع الكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال الذى يخوض تلك التجربة بعد نجاحه الكبير خلال دراما رمضان الماضى من بوابة مسلسل "جزيرة غمام"